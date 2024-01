كاني ويست يثير الجدل بإستبداله أسنانه بطقم أغلى من الماس

ميرنا وليد - بيروت - اثار مغني الراب كاني ويست الأميركي الجدل بعد نشره صورة عبر تظهر حصوله على طقم أسنان معدنية "أغلى من الماس".



وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن كاني ويست، البالغ من العمر 46 عاما، قم بإزالة جميع أسنانه واستبدالها بطقم أسنان من التيتانيوم تبلغ قيمتها 850 ألف دولار.

وفي منشور ثان، قارن ويست مظهره الجديد بشرير جيمس بوند، Jaws (ويعني فكّين)، والذي كان لديه أسنان معدنية.

وظهر هذا العملاق الشرير في فيلم The Spy Who Loved Me عام 1977 وMoonraker عام 1979.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أنه تمت إزالة أسنان ويست بالكامل واستبدالها بأسنان مصنوعة خصيصا من التيتانيوم من قبل "أبو طب الأسنان الماسي"، الدكتور توماس كونيلي، وطبيب الأسنان التجميلي ناوكي هاياشي.

ومع ذلك، نفى كونيلي إزالة أسنان ويست الطبيعية، قائلا: "لم تتم إزالة أسنانه. ما يزال لديه أسنان كاملة. بصحة وسعادة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يعبث فيها كاني ويست بأسنانه. وفي عام 2010، ذهب مغني الراب إلى برنامج إلين دي غينيريس وأخبرها أنه قام باستبدال صف أسنانه السفلي بالكامل بغرسات من الماس والذهب. وقد قوبلت ادعاءاته السابقة باستبدال أسنانه بالتشكيك