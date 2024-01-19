بالفيديو- فادي حرب يطلق أحدث أغانيه " فتنة " باللهجة العراقية

ميرنا وليد - بيروت - أصدر الفنان اللبناني فادي حرب أغنيته الجديدة بعنوان "فِتنَة" وهي باللهجة العراقية من كلمات الشاعر مازن ضاهر ألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ .



كما أطلق فادي تزامناً مع الأغنية الكليب الخاص بها والذي يتعاون به مع المخرج إسلام هشام ويظهر بطريقة شبابية، مختلفة وجديدة تناسباً مع الأغنية الايقاعية العراقية التي تستقطب اعجاب الجمهور العربي بشكل كبير.

التحق الفنان فادي حرب عام 1997 بكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، وتخرّج منها حاصلاً على شهادة في الحقوق عام 2001، لكنّه لم يمارس مهنة المحاماة بل تفرّغ لعمله الفني، فالتحق بالمعهد الموسيقي الوطني حيث تلقى دروساً في العزف على آلة العود، ثم تابع دراسته الموسيقية وتلقى دروساً في السولفيج بإشراف مدرِّسة الموسيقى عايدة شلهوب عام 2002 شارك في برنامج ستديو الفن، عُرض عبر المؤسسة اللبنانية للإرسال وفاز حينها بالميدالية الفضية عن فئة الأغنية الشعبية العربية، وحقق من خلال البرنامج شعبية كبيرة بين فئة الشباب خصوصاً عام 2005، قدم أغنيته المنفردة الأولى (هم يومين) التي كتبها الشاعر أمير طعيمة، أما اللحن فمستوحى من الأجواء اليونانية. صوّر الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج طوني قهوجي.قدم بعدها ريمكس للأغنية الفولوكلورية (مريم مريمتي) ووزعها مع جان ماري رياشي. عام 2010 ، أصدر فادي أول ألبوم له وكان بعنوان (مش بس بحبك). تضمن الألبوم 11 أغنية قدم بعدها العديد من الأغنيات المنفردة .