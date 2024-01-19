ذكرى حاضرة بقوة في موسم الرياض للمرة الأولى منذ بدايته

ياسر رشاد - القاهرة - جاءت أجواء حفل ألحان صلاح الشرنوبي مناسبة لكل من اشتاق إلى صاحبة الحنجرة الذهبية ذكرى، بعد 21 عامًا على فراقها، والتي حضرت أغانيها بقوة مع الفنانة أسما لمنور والفنانة أصالة، بتفاعل قوي للحضور ولحظات من الانصات الكامل.

ذكرى تعود للمسرح في حفل صلاح الشرنوبي بموسم الرياض 2024

افتتحت الفنانة أسما لمنور وصلتها الغنائية في حفل صلاح الشرنوبي بـ 3 أغاني لـ ذكرى وهم “الله غالب، الأسامي، كل اللي لاموني، بجانب أغنية بحلم بلقاك".

واستطاعت أسما لمنور تقديم الأغاني بأسلوبها دون الاقتراب من تقليد أصالة أو محاولة الوصول إلى طريقتها الخاصة التي لن تتكرر فنجحت في إعادة أجواء ذكرى إلى الحضور.

وجاءت الفنانة أصالة ختامًا لوصلة ذكرى الذهبية بأغنية “وحياتي عندك” التي قدمتها أيضًا بأسلوبها مع العزف الساحر للأوركسترا بقيادة المايسترو تامر فيضي فكانت هي الكارت الرابح لخروج الأغاني بشكل كأنها وليدة اللحظة وتُعزف للمرة الأولى وكأنك تعيش لحظات ولادتها للمرة الأولى في الاستوديو.

المايسترو تامر فيضي

يجتمع في حفل ليلة ألحان صلاح الشرنوبي نخبة كبيرة من نجوم الغناء العربي" عاصي الحلاني، راغب علامة، أصالة، نانسي عجرم، أسما لمنور، وائل جسار"، على مسرح محمد عبده أرينا وتم نفاد التذاكر بالكامل قبل أيام من إقامتها.

فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما ضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.