بهذه الكلمات.. لطيفة تدعو لوالدتها في أول جمعة من شهر رجب



محمد اسماعيل - القاهرة - وجهت الفنانة لطيفة، دعاءا لوالدتها التي رحلت عن عالمنا في مطلع الشهر الجاري 2024 .

وكتبت لطيفة، عبر حسابها على إنستجرام: "اللهم في أول ليلة جمعة من شهر رجب، أسألك أن تظلها تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك، اللهم بيض وجهها يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم وثبت قدمها يوم تزل الأقدام اللهم أسقها من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا اللهم ابن لها بيتا في الجنة وأجعل ملتقانا بها هناك".

يذكر أن، لطيفة، أعلنت يوم الإثنين 1 يناير 2024 وفاة والدتها بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابها على موقع إنستجرام، قائلة: "أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".