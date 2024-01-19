بعد المباراة.. ماذا قال نبيل الحلفاوي عن حكم لقاء مصر وغانا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان نبيل الحلفاوي، عن رأيه في حكم مباراة منتخبي مصر وغانا في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس": "الحكم ملوش كلمة هنا.. الڤار هو اللي بيقرر.. بس الحكم والڤار طنشوا ضربة جزاء لنا في الشوط الأول".

وانتهت مباراة مصر وغانا بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين هدفين لكل منهما.

وجاء تشكيل منتخب مصر لمواجهة غانا، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي ومحمد عبدالمنعم وأحمد حجازي وعمر كمال عبدالواحد

الوسط: مروان عطية ومحمد النني وحمدي فتحي

الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش