إنجي علاء تعلق على تعادل مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا



محمد اسماعيل - القاهرة - علقت السيناريست إنجي علاء، على تعادل المنتخب المصري أمام نظيره المنتخب الغاني في مباراته التي أقيمت مساء الخميس ضمن دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا في الكوت ديفوار.

وكتبت "إنجي"، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "X" : "الحمد لله .. يا رب تكمل على خير".

وجاء تعليقها في إشارة منها إلى فرصة المنتخب المصري الوحيدة أمام فريق كاب فيردي المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل وسط أمنيات الشعب المصري بتحقيق الفوز الذي سيمكننا من الصعود للأدوار التالية.

وانتهت مباراة مصر وغانا بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدفين لكل منهما.

وجاء تشكيل منتخب مصر لمواجهة غانا، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي ومحمد عبدالمنعم وأحمد حجازي وعمر كمال عبدالواحد

الوسط: مروان عطية ومحمد النني وحمدي فتحي

الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش