محمد الشرنوبي يُكرم عمه في ليلة ألحانه بأنغام كاظم الساهر

ياسر رشاد - القاهرة - تغنى الفنان محمد الشرنوبي بأغنية “مساء الحب” للقيصر كاظم الساهر، ضمن فعاليات ألحان ليلة صلاح الشرنوبي، التي تقام ضمن فعاليات موسم الرياض 2024.

أغنية مساء الحب من كلمات تركي آل الشيخ وألحان صلاح الشرنوبي، يقول مطلعها “مساء الحب يا جرحي ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﺤﺰﻥ ﻳﺎﻓﺮﺣﻲ ﻭ ﺩﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﺒﻴﺒﻲ ﻳﺎ ﺍﺟﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭ ﻻ ﻗﺒﻠﻪ ﻭ ﻻ ﺑﻌﺪﻩ ﻗﺴﻰ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭ ﻋﺎﺵ ﻓﻲ ﺩﻧﻴﺘﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻡ ﻭ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﻦ ﺭﻣﻰ ﺷﻮﻛﻪ ﻭ ﺧﺬ ﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﻡ ﺍﻧﺎ ﺍﻟﻌﺎﺷﻖ .. ﺍﻧﺎ ﺍﻟﻬﺎﻳﻢ ﺍﻧﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻕ ﺍﻧﺎ ﻗﺼﺔ ﻭﻓﺎﻙ ﺍﻧﺖ ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍ ﺍﻟﻌﺸﺎﻕ ﺍﺷﻮﻓﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎ ﻧﺠﻤﺔ ﺍﻧﺎ ﻭ ﺻﻤﺘﻲ ﻭ ﻟﻴﻠﻲ ﻳﻄﻮﻝ ﻭﻻ ﺍﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﺠﺰﺕ ﺍﺣﻜﻲ .. ﻋﺠﺰﺕ ﺍﻗﻮﻝ”.

يجتمع في حفل ليلة ألحان صلاح الشرنوبي نخبة كبيرة من نجوم الغناء العربي" عاصي الحلاني، راغب علامة، أصالة، نانسي عجرم، أسما لمنور، وائل جسار"، على مسرح محمد عبده أرينا وتم نفاد التذاكر بالكامل قبل أيام من إقامتها.

فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما ضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.