نانسي عجرم تغني "جرب نار الغيرة" لـ وردة في ليلة صلاح الشرنوبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم في حفل ليلة صلاح الشرنوبي والمُقام على مسرح أبو بكر سالم في الرياض بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 18 يناير.

وغنت نانسي أغنية "جرب نار الغيرة" للمطربة الكبير الراحلة وردة الجزائرية، وهي من ألحان الملحن الكبير صلاح الشرنوبي.

يشارك في إحياء الحفل النجوم: راغب علامة، أصالة، وائل جسار، نانسي عجرم، أسماء لمنور ضمن حفلات موسم الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ويُقدم النجوم خلال السهرة الكثير من المُفاجآت والأعمال الموسيقية الهامة عبر الرحلة الفنية الطويلة للموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي.

وتنقل شاشة "MBC مصر" الحفل على الهواء من مدينة الرياض.