جورج وسوف يغني " الغزالة رايقة " مع كريم محمود عبد العزيز .. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز فيديو على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يجمعه بالفنان السوري جورج وسوف في كواليس حفل ألحان صلاح الشرنوبي في المملكة العربية السعودية.

في الفيديو يظهر كريم وهو يحيي وسوف وقال له الأخير :"إنت فنان حلو"، وعبر وسوف عن إعجابه بأغنية "الغزالة رايقة" التي قام بغنائها كريم محمود عبدالعزيز في فيلم "من أجل زيكو".

وردد وسوف وكريم الأغنية سوياً.

وكان قد فاجأ سلطان الطرب جورج وسوف الحضور بمشاركته في حفل "ليلة صلاح الشرنوبي"، الذي أقيم مساء الخميس على مسرح أبوبكر سالم، في بوليفارد مدينة الرياض، برعاية هيئة الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ، وبمشاركة مجموعة من نجوم لبنان والوطن العربي، هم راغب علامة، عاصي الحلاني، نانسي عجرم، أسماء لمنور، أصالة، وائل جسار ومحمد الشرنوبي، والذين غنوا معه أغنيته "يا بياعين الهوى"، التي تعد من أغنياته الشهيرة، وهي من كلمات أحمد شتا، وألحان الراحل صلاح الشرنوبي الذي كرم بهذه الليلة، من خلال نجومنا الذين قدموا أشهر أعماله خلال مسيرته، التي أصبحت جزءاً من الإرث الفني.

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