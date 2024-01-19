ليلة في حب العامية بصالون مكتبة مصر العامة ببنها

ياسر رشاد - القاهرة - أقامت مكتبة مصر العامة ببنها، في مستهل فعاليات صالونها الثقافي للعام الجديد أمسية شعرية، احتفت بها بشعراء العامية.

حضر الأمسية الكاتب والناقد محمود قنديل، وأدارها الشاعر مجدي أبوالخير، المنسق العام للصالون.

بداية تحدث محمود قنديل مسلطًا الضوء على تجربة مجموعة من مبدعات شعر العامية المصرية.

‎فيما تطرق الشاعر مجدى أبو الخير لشعر العامية متحدثا عن تاريخه وأهميته.. ثم عرّف الشاعرات: سماح خليفة، رباب الجورية، نجلاء عزت، ياسمين ثابت، ولاء البركاوى.

ثم انتقل الميكرفون للشاعرات، لتلقي كل منهن قصائد من إبداعها الشعري.

بينما شهدت الأمسية مداخلات ومشاركات الحضور من الأدباء والمبدعين والمهتمين، منهم الملحن والمطرب الفنان هانى رجب، الشاعر بهجت الدقميرى، والباحث طارق عمران، محمد عبد العليم الديك، على فاروق، القبطان محمد شاهين، السيد بكر، محمد سمير سليم، سامى سرحان، محمد المسعودى، عماد إسماعيل، مصطفى حجاب، وحيد على الجمال، عبد الرازق محمد، والشاعرات نجاة مبارك، حورية أبو الخير، ولاء محمد عبد العزيز، راندا محمود قنديل، الشيماء زقزوق، أميمة عبد الرؤوف، الروائية فاطمة علام و د/ صفاء عبد الفتاح، د/ محمد عبد الجواد، الإعلامية هناء هيكل، محمد عماد اسماعيل، سلمي عماد اسماعيل وأسيل ومحمد وزينب.