هكذا علق محمد العمروسي على جدل فارق العمر بينه وبين مي فاروق

ميرنا وليد - بيروت - بعد الاخبار عن فارق السن بينه وبين خطيبته الفنانة المصرية مي فاروق، علق الفنان محمد العمروسي من خلال بوست على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"من المضحك أنك تلاقي أخبار عنك ومعلومات أنت شخصيًا، أول مرة تسمعها في حياتك عن نفسك لا وكلها غلط من ضمنها موضوع فرق السن.

. طب والله أنا الأكبر".

وأضاف العمروسي يمازح خطيبته مي فاروق قائلًا: "أنت مش شوفتي بطاقتي يا بنتي".

وكانت قد احتفلت الفنانة المصرية مي فاروق بخطوبتها على الممثل المصري محمد العمروسي، مساء الأحد، وذلك في حفل صغير وسط أجواء عائلية مبهجة، وبحضور عدد من الأصدقاء والأقارب.