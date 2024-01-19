أسماء جلال تعتذر عن عدم المشاركة في "أعلى نسبة مشاهدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

اعتذرت الفنانة أسماء جلال عن عدم المشاركة في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي كان من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وجاء الاعتذار بسبب انشغالها بتصوير مسلسل "أشغال شقة"، الذي تخوض من خلاله تجربة الكوميديا لأول مرة، استعداداً لعرضه في رمضان 2024.

وكانت أسماء جلال شاركت متابعيها بمقطع فيديو عبر حسابها بموقع إنستجرام من كواليس مسلسل "أشغال شقة"، وظهرت برفقة الفنان هشام ماجد.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج خالد دياب، ويعد العمل التجربة الكوميدية الأولى للفنانة أسماء جلال.