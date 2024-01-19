ميرنا وليد - بيروت - انطلقت الممثلة درة التونسية بتصوير مسلسلها الرمضاني الجديد 2024 "إثبات نسب" وكشفت درة أن إسمها في العمل نوال وهي معيدة في كلية الصيدلة.

وكانت قد حمست الممثلة التونسية درة متابعيها لمسلسلها الدرامي الجديد "إثبات نسب"، والذي يخوض به الموسم الرمضاني المقبل.

وشاركت درة متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور من كواليس تصوير مسلسل "إثبات نسب"، ظهرت فيها وهي ترتدي الحجاب.

وأرفقت درة الصور بتعليق، قالت فيه: "نوال.. إثبات نسب".

ومسلسل "إثبات نسب" من تأليف محمد ناير وجمال رمضان، ومن إخراج أحمد عبده، ويشارك في بطولته مجموعة من الممثلين، من بينهم: محمود عبد المغني، صدقي صخر، هند عبدالحليم، محسن محيي الدين، إسلام جمال، ولاء الشريف، لبنى ونس.

كانت هذه تفاصيل خبر ما هو الدور الذي تجسده درة التونسية في " إثبات نسب " ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.