دوا لبيا ثابتة على موقفها تجاه غزّة.. دعت لوقف إطلاق نار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عادت النجمة دوا ليبا وأكدت موقفها في الحرب على غزة، داعية إلى وقف إطلاق نار فوري، وذلك خلال مقابلة أجرتها مع مجلة “Rolling Stone”.

وخلال المقابلة، تحدّثت النجمة صراحة عن رأيها بالحرب بين إسرائيل وحماس وعن سبب دعمها وتأييدها النشط للفلسطينيين على مدى السنين.

وشرحت: “إن مشاعري تجاه النازحين حقيقية للغاية، ومن الصعب التحدث عن هذا الموضوع لأنه يخلق انقساماً. لكنّ هناك عالماً يمكنك فيه أن تتعاطف مع كل الأرواح التي سفكت”.

وتابعت: “أشعر بالأسف الشديد لكل حياة إسرائيلية فقدت ولما حدث في 7 تشرين الأول (أكتوبر). لكن في هذه اللحظة ما يجب علينا أن ننظر إليه هو عدد الأرواح التي فقدت في غزة، والمدنيين الأبرياء، والأرواح التي نفقدها الآن. لا عدد كافياً من قادة العالم الذين يتخذون موقفاً ويتحدثون عن الأزمة الإنسانية التي تحدث، ووقف إطلاق النار الإنساني الذي يجب أن يحدث”.

وأشارت النجمة إلى أنه لربما سيكون من الأسهل أن تكون “غير سياسي” في حديثك عن صراعات كهذه، مضيفة أن معظم الناس لا يريدون أن يتحدث النجوم عن مواضيع مشابهة، لكنها تشعر بالحاجة إلى التحدث عن هذا المضوع ليس فقط لناحيته الإنسانية فقط، بل بسبب تاريخ عائلتها.

وتقول دوا إن وجودها سياسي إلى حد ما، إذ إنها عاشت في لندن لأن والديها غادرا أرضهما بسبب الحرب شارحة: “أشعر مع الأشخاص الذين يضطرون إلى مغادرة منازلهم. من تجربتي في وجودي في كوسوفو وفهمي لما تفعله الحرب، لا أحد يريد حقاً مغادرة وطنه. إنهم يفعلون ذلك من أجل الحماية، ولإنقاذ أسرهم ورعاية الناس من حولهم من أجل حياة أفضل. لذلك أشعر بالقرب منهم”.