“يتحدث لغة الموسيقى”.. ملحن “دو ري مي” لـ كنزة مرسلي يشكر فهد الزاهد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحقق أغنية النجمة الجزائرية كنزة مرسلي الجديدة “دو ري مي” انتشاراً واسعاً، إذ حصدت أكثر من مليوني مشاهدة خلال 6 أيام فقط.

وعبّر ملحن الأغنية كريم فتحي عن سعادته بردود الفعل الإيجابية على الأغنية، وشكر رجل الأعمال فهد الزاهد، رئيس مجلس إدارة شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي تولت إنتاج الأغنية، على دعمه الكبير لهذا العمل الفني.

وقال فتحي في تصريحات صحفية: “الشيخ فهد الزاهد برغم مشاغله إلا أنه يقدر الفن وبجانب لغة البيزنس فهو يتحدث لغة الموسيقى الراقيه بطلاقة كما أنه هو من اختار الاغنيه و آمن بها منذ البداية”.

الجدير ذكره أن أغنية “دو ري مي” هي من كلمات الشاعر خالد فيرناس وألحان كريم فتحي وتوزيع إسلام الحسن، أمّا الكليب فهو من إخراج فادي حداد.