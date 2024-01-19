إيرادات الخميس.. "الحريفة" الأول و"عصابة عظيمة" في المركز السادس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت دور العرض السينمائي أمس الخميس 18 يناير منافسة بين 9 أفلام، هي: "مقسوم، الملكة، أبو نسب، عصابة عظيمة، الإسكندراني، الحريفة، شماريخ، أنا وابن خالتي، ليه تعيشها لوحدك"، وحققت مجتمعة إيرادا بلغ 3 ملايين و62 ألفا و153 جنيها، وزعت على النحو التالي:

الحريفة

نجح فيلم "الحريفة" في الحصول على المركز الأول، متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، إذ حقق إيرادا بلغ مليونا و447 ألفا و688 جنيها.

"الحريفة" تأليف إياد صالح، إخراج رؤوف السيد، بطولة نور النبوي، كزبرة، خالد الذهبي، أحمد غزي، بيومي فؤاد، أحمد حسام ميدو

الإسكندراني

احتل المركز الثاني فيلم الإسكندراني، محققا 577 ألفا و74 جنيها.

الفيلم تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف، بطولة أحمد العوضي، زينة، وبيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبدالله، محمود حافظ، عصام السقا.

أبو نسب

وكان المركز الثالث من نصيب فيلم أبو نسب، بعد تحقيقه 513 ألفا و829 جنيها.

الفيلم تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام، بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري.

مقسوم

وحصل على المركز الرابع فيلم "مقسوم"، محققا 208 آلاف و267 جنيها.

"مقسوم" تأليف هيثم دبور، إخراج كوثر يونس، بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سيد رجب، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، لافينيا نادر، هاجر السراج، إلى جانب عدد من النجوم الذين ظهروا كضيوف شرف: محمد ممدوح، هاني خليفة ومحمد شاهين.

شماريخ

وذهب المركز الخامس لفيلم شماريخ، وحقق 112 ألفا و865 جنيها.

"شماريخ" تأليف وإخراج عمرو سلامة، بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي.

عصابة عظيمة

كان المركز السادس من نصيب فيلم عصابة عظيمة، وحقق 83 ألفا و886 جنيها.

"عصابة عظيمة" تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان، بطولة إسعاد يونس، رنا رئيس، محمد محمود، كريم عفيفي، فرح الزاهد.

الملكة

تواجد في المركز السابع فيلم "الملكة"، وبلغ إيراده 71 ألفا و415 جنيها.

"الملكة" تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، دينا، باسم سمرة، كريم عفيفي، محمد رضوان، انتصار، عارفة عبدالرسول.

أنا وابن خالتي

جاء في المركز الثامن فيلم "أنا وابن خالتي" محققا 43 ألفا و32 جنيها.

"أنا وابن خالتي" إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، إنعام سالوسة، ميمي جمال، إخراج أحمد صالح.

ليه تعيشها لوحدك

يأتي فيلم "ليه تعيشها لوحدك" في المركز التاسع والأخير، بعد تحقيقه 4 آلاف و97 جنيها.

"ليه تعيشها لوحدك" تأليف أحمد عزيز، إخراج حسام الجوهري، بطولة شريف منير، خالد الصاوي، سلمى أبو ضيف، خالد عليش.

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