مروة عيسى تطرح كليب "العيد عيدين" بتوقيع المخرج فادي حداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت الفنانة التونسية مروة عيسى أحدث أغانيها بعنوان "العيد عيدين" على موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصة ساوند كلاود الرقمية.

أغنية "العيد عيدين" من كلمات إيهاب عبدالعظيم وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

جاءت الأغنية بقالب غنائي إيقاعي وباللهجة المصرية، وصدرت على طريقة الفيديو كليب، وظهرت مروة عيسى بإطلالة جديدة ومختلفة عن كليباتها السابقة.

صُورت أغنية "العيد عيدين" في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد.

وأعربت مروة عيسى في بيان صحفي عن سعادتها بأغنية "العيد عيدين" متمنيةً أن تكون حياة كل العشاق أعياد، مشددةً على أن أغنية "العيد عيدين" قريبة من قلبها وتحمل طاقة ايجابية من الحب والفرح.

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