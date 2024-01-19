زينة تنشر مقاطع فيديو مختلفة تجمعها مع أحمد العوضي بفيلمهما الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة زينة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقتطفات لمقاطع فيديو مختلفة تجمعها مع الفنان أحمد العوضي بفيلمهما الأخير "الإسكندراني".

ونشرت زينة، مقاطع الفيديو من الفيلم، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، دون التعليق عليها.

كما نشرت أيضا أغنية "اللي جاي بتاعنا" من فيلم "الاسكندراني" التي غناها المطرب مصطفى حجاج، ووجهت رسالة له، قائلة: "حلوة أوي الأغنية يا مصطفى".

وكانت "زينة" قد احتفلت مؤخرا بالعرض الخاص لفيلم "الإسكندراني" في دبي بحضور أحمد العوضي وعصام السقا ومحمود حافظ.

فيلم " الإسكندراني" تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وبطولة أحمد العوضي، وزينة، وحسين فهمي، و صلاح عبد الله، و بيومي فؤاد، و عصام السقا، ومحمود حافظ، ومحمد رضوان، موسيقى تصويرية يحيى الموجي، وإخراج خالد يوسف.

على جانب آخر، انفصل الفنان أحمد العوضي عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، وأعلن كلا منهما الخبر، عبر حسابهما على فيسبوك: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير".

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