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الحلفاوي تعليقا عن مباراة مصر وغانا: "محدش يقولي تخطيط مدرب"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على أحداث مباراة مصر وغانا التي أقيمت مساء أمس الخميس، بكأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس": "الانتفاضة القوية اللي شفناها في الشوط الثاني أمام غانا بقيادة مرموش وتريزيجيه وسجلنا من خلالها هدفين وثالث إتلغى.. محدش يقولي إنها تخطيط مدرب".

وتابع: "ده شغل وروح واستقتال لعيبة خاصة بعد صدمة التقدم الثاني لغانا".

وأضاف: "فكروني بالضيظوي الله يرحمه لما قال بلهجته البورسعيدية: هو يعني مدرب الأرجنتين كان قال لمرادونَّه رقص فريق إنجلترا كله وهات جون؟".

وانتهت مباراة مصر وغانا بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدفين لكل منهما.

وجاء تشكيل منتخب مصر لمواجهة غانا، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي ومحمد عبدالمنعم وأحمد حجازي وعمر كمال عبدالواحد

الوسط: مروان عطية ومحمد النني وحمدي فتحي

الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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