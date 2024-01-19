الحلفاوي تعليقا عن مباراة مصر وغانا: "محدش يقولي تخطيط مدرب"

- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على أحداث مباراة مصر وغانا التي أقيمت مساء أمس الخميس، بكأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.
وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس": "الانتفاضة القوية اللي شفناها في الشوط الثاني أمام غانا بقيادة مرموش وتريزيجيه وسجلنا من خلالها هدفين وثالث إتلغى.. محدش يقولي إنها تخطيط مدرب".
وتابع: "ده شغل وروح واستقتال لعيبة خاصة بعد صدمة التقدم الثاني لغانا".
وأضاف: "فكروني بالضيظوي الله يرحمه لما قال بلهجته البورسعيدية: هو يعني مدرب الأرجنتين كان قال لمرادونَّه رقص فريق إنجلترا كله وهات جون؟".
وانتهت مباراة مصر وغانا بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدفين لكل منهما.
وجاء تشكيل منتخب مصر لمواجهة غانا، كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: محمد حمدي ومحمد عبدالمنعم وأحمد حجازي وعمر كمال عبدالواحد
الوسط: مروان عطية ومحمد النني وحمدي فتحي
الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش.
اقرأ أيضا:
ماذا حدث بين جورج وسوف وكريم محمود عبد العزيز في السعودية؟ (فيديو)
صلاح عبد الله يعلق على تعادل المنتخب مع غانا في كأس أمم إفريقيا