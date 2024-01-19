بعد ساعات من طرح الملصق الدعائي.. شاهد تريلر "رحلة 404" لـ منى زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت الشركة المنتجة لـ"رحلة 404" التريلر الرسمي للفيلم الذي من المقرر أن تستقبله دور العرض السينمائي في مصر 25 يناير الجاري، وبالدول العربية 1 فبراير.

وقدم المخرج هاني خليفة لمحة سريعة من أحداث رحلة 404، إذ يُظهر من خلاله ملامح الرحلة التي تقوم بها غادة قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، إذ تتورط في مشكلة طارئة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها به، فهل ستسير الأمور بسلام وتحل المشكلة وتذهب لأداء فريضة الحج؟ أم أن العودة إلى الماضي لابد أن يلوثها مرة أخرى؟

وعلى الجانب الآخر، تصدر البوستر تريند محركات البحث، ومواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، ونال تعليقات إيجابية من قبل الجمهور وصُناع العمل خاصة بعد تحديد موعد عرضه، وعلق مخرج الكاستينج أحمد الزغبي "فيلم اجتماعي جدا.. من أهم وأمتع المشاريع اللي اشتغلت عليها"، وقالت الملحنة سعاد بشناق "فخورة أن يكون أول تعاون مصري لي مع المخرج المخضرم هاني خليفة والمونتير محمد عيد لفيلم من بطولة منى زكي ونخبة من نجوم أم الدنيا، وان يكون هذا ثالث تعاون لي مع المنتج محمد حفظي، مبروك لكل فريق العمل و شكرا لثقتكم".

وقال منتج العمل محمد حفظي "رحلة طويلة مدتها ثلاث سنوات. ألف مبروك أصدقائي المبدعين وخاصة المخرج هاني خليفة والمؤلف محمد رجاء والصديقة الفنانة المتألقة منى زكي وشركاء المشوار من شركات الإنتاج وكاست الفيلم وضيوف الشرف والفنيين، بينما قالت المنتجة شاهيناز العقاد "متحمسة جدا إني أشوف الفيلم على الشاشة الكبيرة بعد رحلة طويلة من المتعة والأمل، أتمني يعجبكم وتعيشوا معانا الرحلة، انتظروا رحلتنا يوم 25 يناير بدور العرض المصرية، ويوم 1 فبراير بكل الدول العربية"، كما كانت تعليقات الجمهور بشكل إيجابي متمنين له النجاح.

فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف، بينهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سماء إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول، ونورا شعيشع، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد، من خلال شركاتهم فيلم كلينك ولاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاي ميديا للإنتاج الفني والتوزيع. وتوزعه سينمائياً أفلام مصر العالمية داخل مصر و Front Row Filmed Entertainment خارج مصر.

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