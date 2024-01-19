تعرف على تشكيل نبيل الحلفاوي للمنتخب أمام كاب فيردي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان نبيل الحلفاوي، عن تشكيل المنتخب الوطني أمام منتخب كاب فيردي - الرأس الأخضر وهي المباراة الثالثة له ببطولة كأس أمم إفريقيا بعد مباراتي موزمبيق وغانا.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس" : "رأيي في قوام الفريق في الماتش الحاسم القادم.. الشناوي. فتوح. منعم. ياسر. عمر. مروان. عاشور. تريزيجيه. زيزو. مصطفى محمد. مرموش".

وأضاف: "بدلاء: أبو جبل.هاني.حمدي فتحي. صلاح. كهربا".

وتقام مباراة مصر وكاب فيردي - الرأس الأخضر، يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء.

وكانت مباراة مصر وغانا التي أقيمت أمس الخميس، انتهت بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدفين لكل منهما.

وجاء تشكيل منتخب مصر لمواجهة غانا، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي ومحمد عبدالمنعم وأحمد حجازي وعمر كمال عبدالواحد

الوسط: مروان عطية ومحمد النني وحمدي فتحي

الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش.

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