مطلب بخروج سما المصري من السجن .. هذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - طلب المحامي المصري أشرف ناجي تقصير لمحكمة القضاء الإداري لنظر دعوى إخلاء سبيل الفنانة المصرية سما المصري بعد تنفيذ الأحكام الصادرة في حقها، والمقرر نظرها في جلسة 19 شباط المقبل.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قررت نظر الدعوى التي أقامها أشرف ناجي المحامي لإخلاء سبيل سما المصري بعد تنفيذ الاحكام الصادرة فى حقها، بجلسة 19 شباط المقبل.

وذكر المحامي اشرف ناجي أن سما المصري نفذت 3 أحكام قضائية أهمها التعدي على قيم أسرية ومجتمعية، والحكم بالحبس سنتين في القضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمقيدة برقم 410 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة والصادر بجلسة 7/9/2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، وعوقبت حضوريا بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين.

وأشار إلى أن موكلته سامية أحمد وشهرتها سما المصري نفذت حكمًا آخر بالحبس ستة أشهر في القضية رقم 295 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمقيدة برقم 535 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة والصادر بتاريخ 18/10/2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، في قضية متهمة فيها بالسب والقذف.

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