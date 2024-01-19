معرض الكتاب 2024| صدور ديوان "وردي الثرى" للشاعرة أسماء أحمد عوض

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت دار المكتبة العربية للنشر والتوزيع، تحت إدارة الكاتب جمال عبد الرحيم، حديثًا، ديوان "وردي الثرى" للشاعرة أسماء أحمد عوض.

ويشارك ديوان "وردي الثري" في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين الذي ينطلق من يوم 24 يناير الجارى، وتستمر حتى 6 فبراير مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وكتبت الشاعرة على ظهر ديوان "وردي الثرى": "وكيف أتوب عن عجز يقيدني.. وقلبي للمُلثم نابضاً مدّاح ؟! أرأيت إن فَزِعَ الورى.. ثَبُت البواسل بحجارة كسلاح.. حرية يصونها سعيٌ.. في الحب والحرب كل الجهادِ مُباح.. خذ بيدك للنور، ولتعلو همتك.. رمم جروحك، تنفس الأفراح".

والشاعرة أسماء أحمد عوض هي كاتبة محتوى من مواليد القليوبية، درست بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وحصلت علي عدد من الجوائز في الشعر والثقافة.

ويعد ديوان "وردي الثرى" العمل الثاني للشاعر أسماء أحمد بعد ديوان "نبض كيوبيد".

قصيدة من ثنايا ديوان "وردي الثرى"

وتلك الشامات قتلتني لوعة

أهيم بكل واحدة كثقب أسودِ

إن القلوب لديكِ سهل دمارها

وما أغني هلاكي عن توددِ

عذب الكلام إذا ما منكِ سمعتهُ

تَرني كريم في العشق أجود

جميلة روح بدت غُرتَكِ

كضوء نهار لعمري كان الأسعد

رقِ لحال متيم بكِ كالجنين

بنبضك يستكين كراحة مسجدِ

سأذكرك برحمات قلبي دعوة

وبحلمي كوني حباً يلاحقه تزودٍ.

جميلتي…