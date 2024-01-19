صور- المخرج أسامة عرابي يتعرض لحادث سير وينجو من الموت



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف المخرج أسامة عرابي عن تعرضه لحادث سير ونشر صور للحادث عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك".

وعلق "أسامة" قائلا: "الحمد لله قدر الله ما شاء الله فعل"، وحرص متابعيه على الاطمئنان على صحته، وجاءت التعليقات: "الحمد لله انك بخير ربنا يعوض عليك، ألف سلامة عليك يا حبيبي الحمدلله انك بخير، فداك المهم انك بخير، ربنا نجاك".

أسامة عرابي هو مخرج مصري، عمل مخرجًا مساعدًا في البداية، ثم أخرج عدد من الأعمال الفنية منها مسلسل "إلا أنا 2"، "حكاية بالورقة والقلم"، "سلطانة المعز"، "ورا كل باب"، "في بيتنا روبوت الجزء الثاني".