جومانا مراد لـ"خالد أبو بكر": "أرفض الإغراء والجمال مهم لأي فنانة"



محمد اسماعيل - القاهرة - قالت الفنانة السورية جومانا مراد، إنها لا تقدم أدوارا جرئية، ولا تقبلها، وترفض تقديم أدوار إغراء لمجرد الإغراء، ومع ضرورة أن يكون العمل هادف وفي سياق درامي.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" :" أرفض خدش الحياء والإغراء ممكن يبقى بنظرة".

واستكملت:"الجمال مهم لأي فنانة وهو شيء نسبي، كما إنها تحب السينما كثيرًا، وتشعر بالمتعة الكبيرة خلال عملها الفني.

وأضافت:" مهنة التمثيل شاقة جدًا وممكن أن لا أرى أولادي لساعات طويلة تصل لـ 36 ساعة.. وبعد ما ارجع أجد نفسي بدخل المطبخ، دون راحة".

وتشارك جومانا رمضان المقبل في مسلسل"عتبات البهجة" أمام يحيى الفخراني للمخرج مجدي أبو عميرة.