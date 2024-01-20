أصالة أميرة من أميرات "ديزني" في حفل" ليلة صلاح الشرنوبي"

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة السورية أصالة الأنظار بإطلالتها وأناقتها في حفل "ليلة صلاح الشرنوبي"، التي أحيتها منذ يومين، في المملكة العربية السعودية، إلى جانب عدد من زملائها من الفنانين.



وأشاد رواد الإنترنت بجمال أصالة، خصوصاً بإطلالتها الاستثنائية والمميزة، إذ ارتدت فستانًا غجريًا، ووصفوها بـ "أميرات ديزني".

وأطلت أصالة في الحفل بثلاثة إطلالات مختلفة، وحرصت فيها على التنوع في الستايل، وفي إحدى إطلالاتها، ظهرت أصالة بفستان غجري، صُمم الجزء العلوي منه على شكل قميص أبيض بياقة متدلية، وفي الوسط وضعت كورسيه باللون الأرجواني، كما اردت تنورة من نوع قماش الساتان التركوازي، وتميزت بالكسرات العريضة.

وأسدلت أصالة شعرها المموج على جانبي كتفها بانسيابية، واختارت مكياجاً ناعماً أبرز ملامح وجهها.

ووصف رواد الإنترنت إطلالة أصالة بالشخصية الغجرية الكرتونية "أزميرالدا" في فيلم من أفلام شركة ديزني، "أحدب نوتردام".

وتفاعل عدد كبير من متابعي أصالة مع إطلالتها، وأعربوا عن إعجابهم الكبير بجمال الفنانة السورية بإطلالاتها المتعددة، كما عبروا عن حبهم لها.

