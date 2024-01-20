وائل جسار يعلق على حفل ليلة صلاح الشرنوبي بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - علق المطرب وائل جسار، على مشاركته في حفل ليلة صلاح الشرنوبي التي أقيمت مساء أمس الخميس بالمملكة العربية السعودية.

ونشر جسار، صورته بالحفل مع جورج وسوف وراغب علامة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "سهرة من العمر في المملكة العربية السعودية".

وغنى "جسار" في حفل ليلة صلاح الشرنوبي، عددا من الأغاني بينها أغنية "إرضى بالنصيب" و"كلام الناس" موجها رسالة لـ صلاح الشرنوبي وهو على خشبة المسرح، قائلا: "نحن هنا الليلة لنتكرم بالغناء من ألحانك، وليس لنكرمك".

وأقيم الحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة، تكريما للموسيقار صلاح الشرنوبي.

وذلك على خشبة مسرح أبو بكر سالم بمنطقة بوليفارد رياض سيتي، وتضمن عددا كبيرا من الأغاني والألحان التي اشتهر بها وغناها نجوم وكبار المطربين في الوطن العربي.

وشارك بالغناء في الحفل: أصالة، راغب علامة، نانسي عجرم، وائل جسار، أسماء المنور، عاصي الحلاني، وجورج وسوف تحت قيادة المايسترو تامر فيضي.

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