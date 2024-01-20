أحيا الفنان السعودي رابح صقر، حفلاً غنائياً ساهراً له، ليلة أمس، على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض.

بدأ صقر الحفل بأغنية “يا دار”، ثم قدم العديد من أغانيه القديمة والحديثة، منها “البال”، “مغرورة”، وغيرها.

وأعرب صقر عن شكره للقيادة السعودية على ما تبذله من جهود لتطوير المملكة، وقال: “نحن كسعوديين مكرمون يومياً في بلادنا”.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. رابح صقر: نحن كسعوديبن مكرمين يوميا في بلادنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.