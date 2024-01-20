شاهد يعقوب بوشهري يستعرض سياراته وصالة رياضية داخل منزله

استعرض مشهور سناب شات يعقوب بوشهري سياراته وصالة رياضية في منزله، وذلك عبر حسابه الشخصي في التطبيق.

ويُظهر الفيديو مجموعة متنوعة من الأدوات المستخدمة في ممارسة التمارين الرياضية المختلفة، وكذلك يظهر عدد من السيارات المتوقفة في نهاية الصالة.

وصرّح يعقوب بوشهري خلال الفيديو قائلاً: “لدي نادٍ رياضي متكامل. عندما تصل إلى سن معينة، تشعر بأنك ترغب في الاستمتاع بالجلوس في مكان واحد دون الحاجة إلى التجول”.

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