"تأثرت كثيرا".. نبيلة عبيد تعزي قصي خولي في وفاة والده



محمد اسماعيل - القاهرة - قدمت الفنانة نبيلة عبيد، العزاء للفنان قصي خولي في وفاة والده، ووجهت رسالة خاصة له.

ونشرت نبيلة، صورة قصي بالعزاء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "خالص العزاء للممثل الزميل النجم السوري قصى خولي في وفاة والده.. ولقد تأثرت كثيرا بالحزن الشديد الذي يعيشه و الذي تابعته من صور الجنازة.. جعلها الله آخر أحزانه".

ورحل عن عالمنا الإعلامي السوري عميد خولي، والد الفنان قصي خولي، في أحد مستشفيات مدينة طرطوس، بعد إصابته بالفشل الكلوي.

ونعت وزارة الإعلام السورية في بيان لها الكاتب الصحفي الراحل، وجاء في البيان: "تعازينا القلبية للزميل الفنان قصي خولي بوفاة والده الإعلامي القدير عميد خولي ليكن ذكره مؤبدا إنا لله وإنا إليه راجعون".

عميد خولي شغل عدة مناصب خلال مسيرته، أبرزها منصب نائب رئيس اتحاد الصحفيين في سوريا.

من ناحية أخرى، شارك قصي خولي في دراما رمضان الماضي بمسلسل "وأخيرا" بطولة منى واصف، نادين نسيب نجيم، سعيد سرحان، وسام صباغ، وسام فارس، ومن تأليف وإخراج أسامة عبيد الناصر.

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