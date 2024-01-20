محمد ثروت يمازح السقا من داخل الطائرة المتجهة للرياض لحضورjoyawards

محمد اسماعيل - القاهرة - مازح الفنان محمد ثروت صديقه الفنان أحمد السقا من داخل الطائرة المتجهة للرياض بالمملكة العربية السعودية لحضور حفل جوائز joyawards .

ونشر ثروت، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لما العصابة تخطف الطيارة ولكن السقا ينقذها".

وتنظم الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، حفل توزيع جوائز Joy Awards في نسخته الرابعة، مساء السبت 20 يناير، ضمن "موسم الرياض"، وتشارك في تنظيمه "مجموعة MBC".

ويحتفي الحفل بأهل الفن من عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، ويحضره المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ويبث على الهواء مباشرة عبر قنوات: MBC1، وMBC مصر، و MBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد".

ويشهد الحفل تكريم أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم 15 جائزة للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال 2023.

المرشّحون للجوائز

وفي حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق Joy Awards الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشّح واحد عن كل فئة من الفئات المصنّفة لنيل الجوائز، وذلك ضمن خمسة اختصاصات أساسية، هي: السينما، والموسيقى، والمؤثرين، والرياضة، والمسلسلات الدرامية.

السينما

الفيلم المفضّل: الخلاط، الهامور، بيت الروبي، سطّار.

الممثلة المفضّلة: أمينة خليل (وش في وش)، إلهام علي (تشيللو)، نيللي كريم (Voy! Voy! Voy)، سعاد عبدالله (تشيللو).

الممثل المفضّل:

إبراهيم الحجاج (سطّار)، عبدالعزيز الشهري (راس براس)، زياد العمري (عبد)، كريم عبدالعزيز (بيت الروبي).

المسلسلات الدرامية

- المسلسل المفضّل: بروحهم في البيت، أمر إخلاء، كريستال، ملح وسمرة.

- الممثلة المفضّلة: هدى حسين (ملح وسمرة)، كاريس بشار (النار بالنار)، باميلا الكيك (كريستال)، رهف محمد (بروحهم في البيت).

- الممثل المفضّل: باسل خياط (الثمن)، إبراهيم الحجاج (منهو ولدنا 2)، محمود نصر (كريستال)، سعد عزيز (سكّة سفر).

- الوجه الجديد المفضّل: أصايل محمد (سكّة سفر)، فَي فؤاد (ماما غنيمة)، جمال الصالح (بروحهم في البيت)، وليد قشران (استوديو 23).

الموسيقى

- الأغنية المفضّلة: فووق (أصالة)، مزلاج (أميمة طالب)، وياك وياك (أحلام)، يا ليل ويالعين (الشامي).

- الفنانة المفضّلة: أحلام، أصالة، نانسي عجرم، أميمة طالب.

- الفنان المفضّل: عبدالمجيد عبدالله، عايض، ماجد المهندس، تامر عاشور.

- الوجه الجديد المفضل: الشامي، سلطان المرشد، طلال سام، وليد محمد.

المؤثّرون

- المؤثّرة المفضّلة: أبرار العثمان، بيبي العبدالمحسن، نارين عمارة (نارين بيوتي)، يارا النملة.

- المؤثّر المفضّل: أبو نوح، بندر مدخلي (بندريتا)، عمر فاروق، أحمد القحطاني (ShoNgxBoNg).

الرياضة

- الرياضية المفضّلة: البندري الهوساوي، حصة العيسى، أُنس جابر، صبا توفيق.

- الرياضي المفضّل: سالم الدوسري، عبدالله الربيعة، نواف العقيدى، ياسين بونو.

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