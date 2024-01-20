Joy awards.. نادين نسيب نجيم تكشف عن استعدادها للزواج في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت النجمة نادين نسيب نجيم، إنها تستعد للزواج قريبا، مؤكدة أنها اختارت فصل الصيف للاحتفال بالزفاف.

وتابعت في حوارها مع كاميرا حفل joy awards المُقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية، والمعروض عبر بث مباشر على قناة MBC1: "قريبا الزواج، عن جد ما حددنا بس الموضوع قرب، أكيد في الصيف لكن مش عارفين أوله أم نصفه أو أخره، بنفكر إننا نعمل شيء بلبنان وشيء برة".

ويُقام الحفل في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه ويرأسها المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC.

ويشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم العرب، وكذلك المصريين، بينهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة.

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