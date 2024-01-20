سلافة معمار قمة الأناقة بفستان حمل توقيع إيلي صعب قبيل حفل Joy Awards-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة السورية سلافة معمار بفستان سهرة أسود أنيق حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.

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وشاركت سلافة عدداً من الصور من جلسة تصوير خضعت لها بفستانها الذي ستشارك به في حفل توزيع جوائز Music Awards المقام على مسرح أبو بكر سالم في الرياض.

وتميّز فستان معمار بأنه حمل البساطة والأناقة في آن إذ جاء ضيقاً طويلاً ووعند الكمين كان شبه شفاف مع "لعب": على القماش وكذلك من الرقبة نزولاً بخياطة وتصميم مبهرين، أما تنورته فجاءت مطرزة بالخرز الأسود من لون الفستان نفسه، واعتمدت مجوهرات من علامة "بولغاري" الفاخرة، أما حذاؤها فكان من "كريستيان بوبوتان" وحملت سلافة حقيبة سوداء صغيرة ، أما من ناحية الماكياج فطبقت ماكياجاً ناعماً وتركت شعرها الأشقر منسدلاً بتسريحة ملساء، فخطفت الأنفاس بإطلالتها.

إشارة إلى سلافة معمار أبدعت بدورها في مسلسل "الخائن" وخطفت الأنظار منذ عرض المشهد الأول، وبدأ الجمهور يقارنها بالممثلات اللواتي لعبن الشخصية ذاتها في النسختين التركية والبريطانية، ليشير البعض أنها أفضل من سوران جونز وجانسو دره، خصوصاً أن أداءها العاطفي الذي تميزت به منذ سنوات طويلة، مكنها من البروز في مشاهد الذروة خصوصاً مقارنة بالممثلة التركية التي تبدو أكثر هدوءاً.

