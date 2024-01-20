من هي نجاة قبل ظهورها في حفل جوائز joy awards

ياسر رشاد - القاهرة - تداول خلال الساعات الأخيرة اخبار حول عودة الفنانة الكبيرة نجاة للغناء، خلال حفل توزيع جوائز جوى أورد بالعاصمة السعودية الرياض، حيث تقدم اليوم أغنية.

ومن المقرر أن ينطلق حفل joy awards، اليوم، على خشبة مسرح أبوبكر الشدي، وسط حضور كبير من نجوم العالم، وتنطلق فعاليات حفل بعد قليل، في دورته الرابعة لجوائز صناع الترفيه، بالعاصمة السعودية الرياض، وسط حضور عدد كبير من نجوم العالم.

وتستعرض بوابة الخليج 365 لمتابعيها معلومات عن المطربة الكبيرة نجاة:-

تَعدّ من أشهر رموز الموسيقى العربية في «العصر الذهبي» للخمسينات والستينات من القرن العشرين.

أعتزلت الغناء عام 2002، ثم عادت للغناء في بدايات عام 2017.



والدها هو محمد كمال حسني البابا، الخطاط العربي الدمشقي الشهير أنجبها من زوجته الأولى، أختها غير الشقيقة هي الفنانة سعاد حسني.

كان بيت والدها معروفا باسم «بيت الفنانين».

فابنه، عز الدين حسني (1927 - 2013)، هو ملحن موسيقي، وقد درس شقيقته نجاة الموسيقى والغناء.

وابنه الآخر سامي حسني يعزف على آلة التشيلو، وهو كذلك مصمم مجوهرات وخطاط. والفنانة الشهيرة سعاد حسني (1943-2001).