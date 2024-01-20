أحمد السقا يقدم جائزة أفضل ممثلة بالمسلسلات في joy awards.. تعرف على الفائزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قدم النجم أحمد السقا جائزة افضل ممثلة عن فئة الممثلات، في حفل توزيع جوائز النسخة الرابعة من joy awards، والمُقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

الجائزة كان مرشحا لها: باميلا الكيك عن مسلسل كريستال، رهف محمد عن مسلسل بروحهم في البيت، كاريس بشار عن مسلسل النار بالنار، هدى حسين عن مسلسل ملح وسمرة، وفازت بها رهف التي أهدتها إلى الممثلة هدى حسين معبرة عن احساسها بالشرف أن اسمها وضع بجوار اسم الأخيرة في نفس الفئة.

ويُقام الحفل في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC.

ويشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم العرب، وكذلك المصريين، بينهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة، ريم مصطفى، تيم حسن، عمرو يوسف، وآسر ياسين، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، وليد توفيق.

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