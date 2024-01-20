مني واصف.. معلومات عن نجمة سوريا بعد حصدها جائزة الانجاز مدي الحياة

ياسر رشاد - القاهرة - حصلت النجمة السورية منى واصف على جائزة الانجاز مدي الحياة من حفل joy awards، الذي حرص على حضوره جميع نجوم الفن.

معلومات عن مني واصف

وتعتبر مني واصف ممثلة سورية قديرة ولدت في 1 فبراير 1942 في دمشق. بدأت مسيرتها الفنية كعارضة أزياء وانطلقت بالتمثيل على المسرح والتلفزيون. شاركت في عدد كبير من المسلسلات والأفلام التي يقدر عددها بحوالي 180 عملاً. حصلت منى واصف على العديد من الجوائز والأوسمة خلال مسيرتها، كما شغلت منصب نائب رئيس اتحاد الأدباء (1991-1995) وعُينت سفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة عام 2002.

مني واصف

نجاح الزير سالم

حققت النجمة منى واصف نجاحًا كبيرًا في دور الملكة جليلة في مسلسل “الزير سالم” عام 1971، ثم شهادة لها نقطة تحول نوعية في مشوارها الفني خلال تعاملها مع المخرج مصطفى العقاد حيث اختارها لأداء دور هند بنت عُتْبَة، مقدمة لها الشهرة داخل وخارج سوريا.

مني واصف.. والتصالح مع العمر

تعتبر منى واصف متصالحة مع عمرها ومستمرة في إبداعاتها الفنية حيث تواصل تقديم العديد من الأعمال الكوميدية والدرامية ليس فقط في التلفزيون، بل أيضًا على المسرح والسينما.

قدمت مني واصف أعمالًا كثيرةً وحفرت في ذاكرة المشاهد صورة الأم الحنون والسيدة القوية القادرة على تحمل أشد المصائب.

بداية حياتها من المسرح

كانت بدايتها عارضة أزياءٍ في سورية بعد ذلك انتقلت إلى المسرح لتبدأ حياتها المهنية كممثلة مسرحية، حيث شاركت في العديد من المسرحيات لكبار الكتّاب العرب والعالميين، ثمَّ عملت في السينما والتلفزيون، وكان أبرز أعمالها السينمائية ظهورها بدورٍ رئيسي في فيلم “الرسالة” بشخصية هند بنت عتبة، بالإضافة إلى الكثير من الأدوار المهمة والمميزة التي قدمتها في الدراما التلفزيونية.

مني واصف

تُعد السيدة منى من المساهمين في صناعة الدراما السورية العريقة، وذلك من خلال مسيرتها الممتدة على مدار ستة عقودٍ متتالية، حيث قدمت ما يزيد عن 200 عمل بين السينما والتلفزيون.

بالإضافة إلى حصولها على العديد من الأوسمة وفوزها بالكثير من الجوائز الفنية، لُقّبت بنجمة العالم العربي وتمَّ تعيينها في منصب سفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة في عام 2002، كما يعتبرها الجيل الجديد من الممثلين قدوةً له في الفن الراقي والصادق.

ولاسم منى معان ودلالات عديدة، يمكن التعرف عليها من خلال: معنى اسم منى.

حياة مني واصف

وُلدت منى جلميران مصطفى واصف في الأول من شباط/ فبراير عام 1942 في العاصمة السورية دمشق، لأمٍ مسيحية وأبٍ مسلم. وهي الأخت الكبرى للممثلتين هيفاء وغادة واصف.

نشأت في شارع العابد في حارة الشرف، وبدأت بعمرٍ صغير كعارضة أزياءٍ في سوريا، وفي عمر الثامنة عشر، دخلت في مجال التمثيل وكانت انطلاقتها من مسرح القوات المسلحة.

منى هي الشقيقة الكبرى لإخوتها. تزوجت عام 1963 من المخرج الراحل محمد شاهين الذي توفي عام 2004، ولهما ابنٌ وحيد اسمه عمار ويُعرف باسم عمار عبد الحميد.

جوائز مني واصف

تم تكريمها في الكثير من المهرجانات بالإضافة إلى فوزها بالعديد من الجوائز والأوسمة، من المهرجانات: مهرجان دمشق السينمائي الرابع عشر، مهرجان الإسكندرية السينمائي في مصر، مهرجان جميلة بعلبك في لبنان، مهرجان وهران السينمائي في الجزائر.

من الجوائز التي نالتها: جائزة غسان وجائزة اتحاد المرأة عن دورها في فيلم “شيء ما يحترق”، وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2009، جائزة أفضل ممثلة عربية في لبنان في عام 2010، جائزة تكريمية من حفل الموريكس دور عن مجمل مسيرتها الفنية عام 2018 في لبنان.

مني واصف

مسيرة مني واصف الفنية

بدأت حياتها المهنية كعارضة أزياء، وشاركت في أول عملٍ مسرحي لها بعنوان “العطر الأخضر” بعد انضمامها إلى مسرح القوات المسلحة عام 1960، ثم تابعت نشاطها المسرحي وشاركت في مجموعةٍ من العروض المسرحية الأخرى التي شكّلت بداية فن المسرح الفعلي في سوريا.

عام 1961 شاركت في أول عملٍ تلفزيوني بعنوان “ميلاد ظل” وانضمت في نفس العام إلى فرقة أمية التابعة لوزارة الثقافة. وفي عام 1964 عملت في فرقة الفنون الدرامية التابعة لوزارة الإعلام حيث تميزت في العام نفسه بمسلسل “أسود وأبيض” ، وعام 1966 بمسرحية “طرطوف”، وفي عام 1968 أصبحت عضوًا في نقابة الفنانين السوريين .

لاقت نجاحًا كبيرًا في دورها الملكة جليلة في مسلسل “الزير سالم” عام 1971، وفي عام 1973 شاركت في فيلم “ذكرى ليلة حب”.

النقلة النوعية في مسيرتها كانت عام 1976، حيث اختارها المخرج العالمي الشهير مصطفى العقاد للعمل في فيلم “الرسالة” حيث يُعد دورها هند بنت عتبة من أشهر ما قدّمته في السينما ومفتاح شهرتها خارج وطنها.

شاركت بعددٍ من الأعمال في دول الخليج والسينما المصرية، وقدّمت العشرات من الأعمال الكوميدية والدرامية في التلفزيون من بينها مسلسل “الخنساء” في عام 1977 بالإضافة إلى فيلم “غابة الذئاب” الذي أُنتج في العام نفسه.

وتوالت مشاركاتها في المسلسلات وأبرزها “عز الدين القسام” عام 1981 و “واقدساه” عام 1984 و”الحنان المر”عام 1988و”الجذور التي لاتموت” عام1993، وشاركت في مسلسل “جواهر” بجزأيه عام 1994و 1998 و مسلسل “العبابيد” 1998 و “أسرار المدينة” عام 2000 و”وردة لخريف العمر” و”ورود في تربة مالحة” عام 2002، و”أبو الطيب المتنبي” و”ليالي الصالحية” و”حاجز الصمت” عام 2004، ومسلسل ” عصي الدمع “، ومسلسل ” الشمس تشرق من جديد ” عام 2005، ومسلسل “مشاريع صغيرة ” عام 2006، ومسلسل ” ممرات ضيقة ” عام 2007، ومسلسل ” وحوش وسبايا ” عام 2008، إضافة لمسلسل ” الحوت ” عام 2008 ليتبعها مسلسل ” اسأل روحك” في ذات العام.

مني واصف

أما عام 2009 فشهد مشاركتها في مسلسل ” قلوب صغيرة “، ومسلسل ” قاع المدينة “، ومسلسل ” زمن العار “، ومسلسل ” رجال الحسم “، إضافةً لمسلسل ” باب الحارة ج4 ” عام 2009.

لم تتوقف منى واصف عن عطائها في الفترة التي بدأت بعام 2010 وحتى عام 2021، حيث أطلت على جمهورها في الأعمال التالية: مسلسل “وراء الشمس “، ومسلسل ” أسعد الوراق ” عام 2010 وفي عام 2011 شاركت في مسلسل “رجال العز”، ومسلسل “الزعيم”، كما تابعت عام 2012 من خلال مسلسل “ولادة من الخاصرة2: ساعات الجمر”، ومسلسل “ما بتخلص حكاياتنا”، ومسلسل طاحون الشر.

أما في عام 2013 شاركت في مسلسل “ياسمين عتيق”، ومسلسل “قمر شام”، ومسلسل “الولادة من الخاصرة 3: منبر الموتى”. وفي عام 2014 في مسلسل “قلم حمرة” ومسلسل “طوق البنات”، تبعها في عام 2015 مسلسل “قصة حب” ومسلسل “غدا نلتقي”، ومسلسل “علاقات خاصة”. وظهرت في مسلسل “ياريت” عام 2016، ومسلسل “مدرسة الحب”، ومسلسل “جريمة شغف”، كما أدت شخصية أم عماد في مسلسل “شبابيك” عام 2017 ومسلسل “الهيبة” بأجزائه الأربعة أعوام 2017 و 2018 و 2019 و 2020 من المتوقع ظهورها في الجزء الخامس من مسلسل الهيبة، خلال عام 2021 إضافة لظهورها في مسلسلي “المنصة ج2” و “المنصة ج3”.

استمرت مسيرة منى واصف الفنية حيث شاركت في العديد من الأعمال منها: مسلسل ” ليالي الصالحية ” عام 2004، ومسلسل ” قتل الربيع ” عام 2004، ومسلسل ” شهرزاد الحكاية الأخيرة ” عام 2004، ومسلسل ” فسحة سماوية ” عام 2005، ومسلسل ” عصي الدمع “، ومسلسل ” الشمس تشرق من جديد ” عام 2005، ومسلسل “مشاريع صغيرة ” عام 2006، ومسلسل ” ممرات ضيقة ” عام 2007، ومسلسل ” وحوش وسبايا ” عام 2008، إضافة لمسلسل ” الحوت ” عام 2008 ليتبعها مسلسل ” اسأل روحك” في ذات العام.

أما عام 2009 فشهد مشاركتها في مسلسل ” قلوب صغيرة “، ومسلسل ” قاع المدينة “، ومسلسل ” زمن العار “، ومسلسل ” رجال الحسم “، إضافةً لمسلسل ” باب الحارة ج4 ” عام 2009

لم تتوقف منى واصف عن عطائها في الفترة التي بدأت بعام 2010 وحتى عام 2021، حيث أطلت على جمهورها في الأعمال التالية: مسلسل “وراء الشمس “، ومسلسل ” أسعد الوراق ” عام 2010 وفي عام 2011 شاركت في مسلسل “رجال العز”، ومسلسل “الزعيم”، كما تابعت عام 2012 من خلال مسلسل “ولادة من الخاصرة2: ساعات الجمر”، ومسلسل “ما بتخلص حكاياتنا”، ومسلسل طاحون الشر.

أما في عام 2013 شاركت في مسلسل “ياسمين عتيق”، ومسلسل “قمر شام”، ومسلسل “الولادة من الخاصرة 3: منبر الموتى”. وفي عام 2014 في مسلسل “قلم حمرة” ومسلسل “طوق البنات”، تبعها في عام 2015 مسلسل “قصة حب” ومسلسل “غدا نلتقي”، ومسلسل “علاقات خاصة”.

وظهرت في مسلسل “ياريت” عام 2016، ومسلسل “مدرسة الحب”، ومسلسل “جريمة شغف”، كما أدت شخصية أم عماد في مسلسل “شبابيك” عام 2017 ومسلسل “الهيبة” بأجزائه الأربعة أعوام 2017 و 2018 و 2019 و 2020.

من المتوقع ظهورها في الجزء الخامس من مسلسل الهيبة، خلال عام 2021 إضافة لظهورها في مسلسلي “المنصة ج2” و “المنصة ج3”.

عُينت في عام 1991 في منصب نائب رئيس اتحاد الأدباء وبقيت فيه حتى عام 1995، كما تقلّدت منصب سفيرةٍ للنوايا الحسنة للأمم المتحدة عام 2002، وشاركت في لجنة تحكيم العديد من مهرجانات المسرح والسينما والتلفزيون.