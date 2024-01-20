عابد فهد يتغزل فى منى واصف نجمة التليفزيون والسينما العربية

ياسر رشاد - القاهرة - أبدي النجم السوري عابد فهد سعادته الكبيرة بمقابلة النجمة السورية القديرة منى واصف، في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية؛ تمهيداً لحضورهما حفل جوائز صناع الترفيه Joy Awards 2024.

ونشر عابد فهد عبْر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقطع فيديو لوصوله إلى الرياض ومقابلته النجمة منى واصف؛ تمهيداً لحضورهما في حفل جوائز صناع الترفيه joy awards 2024 قائلًا: "يمكن ما في أحلى ولا أجمل وأنت واصل على مهرجان Joy Awards إنك تلتقي بنجمة التليفزيون والسينما العربية السيدة منى واصف، تفاؤل كبير بهاد اللقاء".

حضوم كبير لنجوم الفن

بدأ حفل joy awards، على خشبة مسرح أبوبكر الشدي بالسعودية، وسط حضور كبير من نجوم العالم، ويقدم الحفل كارمن بصيبص ووسام بريدي.

وكانت حصدت الفنانة السورية منى واصف، جائزة الإنجاز مدى الحياة، خلال حفل joy awards، لجائزة صناع الترفيه.

وتضم قائمة ضيوف الحفل مجموعة من الفنانين، منهم نجوم عالميين، ونجوم من الوطن العربي، وعدد كبير من نجوم الفن المصري، أبرزهم ياسمين صبري ويسرا وشيرين عبدالوهاب.

يذكر أن حفل joy awards، يقام في دورته الرابعة لجوائز صناع الترفيه، بالعاصمة السعودية الرياض، وسط حضور عدد كبير من نجوم العالم.