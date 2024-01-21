نيللي كريم عن حضور joy awards: شفت ناس مكنتش أتخيل إني أقابلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

فازت النجمة نيللي كريم بجائزة أفضل ممثلة فئة السينما، في حفل توزيع جوائز joy awards المُقام ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، على مسرح بكر الشدي.

وقالت نيللي عقب استلامها التكريم: "أنا قليلة الكلام، مبحبش اتكلم كتير، بس في حفلة زي دي مقدرش متكلمش، حاسة إني سافرت العالم من خلال الحفل ده، شفت ناس مكنتش أتخيل إني أقابلها، وبشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ، وأشكر كل الفنانين اللي بيساهموا في الفن والسلام والحاجة الحلوة".

ويُقام الحفل في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC.

ويشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم العرب، وكذلك المصريين، بينهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة، ريم مصطفى، تيم حسن، عمرو يوسف، وآسر ياسين، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، وليد توفيق.

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