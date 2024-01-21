مني واصف ونيللي وكريم والزعيم وإسعاد يونس.. القائمة الكاملة لجوائز joy awards

ياسر رشاد - القاهرة - شهد حفل joy awards، على خشبة مسرح أبوبكر الشدي بالسعودية، وسط حضور كبير من نجوم العالم، ويقدم الحفل كارمن بصيبص ووسام بريدي.

وقدم المخرج مروان حامد جائزة صناع الترفيه الفخرية، للمخرج الأمريكي زك سنايدر، خلال حفل joy awards، لجائزة صناع الترفيه.

وضمت قائمة ضيوف الحفل مجموعة من الفنانين، منهم نجوم عالميين، ونجوم من الوطن العربي، وعدد كبير من نجوم الفن المصري، أبرزهم ياسمين صبري ويسرا وشيرين عبدالوهاب.

كما قدم المستشار تركي آل الشيخ جائزة الإنجاز مدى الحياة للفنان السعودي على المدفع، خلال حفل joy awards، لجائزة صناع الترفيه.

وقال الفنان علي المدفع: "شكرا يا سيدي خادم الحرمين الشرفين وشكرا سيدي ولي العهد محمد بن سلمان الله يحفظهم لهذا البلد اللهم آمين.. أفتخر إني سعودي والحمدلله إني ساهمت مع زملائي في الفن ووصلت لهذا المستوى الحمد لله".

وتنافس 4 رياضيين على جائزة الرياضي المفضل، وهم؛ سالم الدوسري وعبدالله الربيع، ونواف العقيدي وياسين بونو، وحصد الجائزة الرياضي عبدالله الربيع، خلال حفل joy awards، لجائزة صناع الترفيه.

زك سنايدر

ومنح المستشار تركي آل الشيخ جائزة زعيم الفن العربي، للفنان عادل إمام، تقديرا لمشواره الفني الطويل ومسيرته الرائعة استمرت لسنوات عديدة، وتسلمها المخرج رامي إمام والفنان محمد إمام أبناء الزعيم، خلال حفل joy awards، لجائزة صناع الترفيه.

تحية للشعب الفلسطيني.. أنتم فى القلب

وقال محمد إمام: «بنشكر الشعب السعودي وحبكم لينا دايما وللشعب المصري والفن المصري حاجة مهمة، في حاجة أخيرة ممكن تكون خارج السياق تحياتي للشعب الفلسطيني وأنتم في القلب».

محمد إمام وشقيقه رامي إمام

الزعيم ربانا وزرع فينا قيم الأسرة

ووجه رامي الشكر للمستشار تركي آل الشيخ على الجايزة الخاصة، «أتكلم كابن الزعيم، عادل إمام ربانا كما يجب أن يربي الأب أبنائه، وهو أصر إنه يربينا ويزرع فينا قيم الأسرة، وأحب أشكر أمي السيدة العظيمة اللي كافحت مع أبويا لمدة 60 سنة، هي السبب في كل النجاح اللي إحنا فيه».

وحصد الفنان كريم عبد العزيز جائزة الممثل المفضل عن فئة السينما، عن فيلم «بيت الروبي»، حيث تنافس على الجائزة 4 ممثلين هم؛ عبدالعزيز الشهري، وابراهيم الحجاج، وزياد العمري، وكريم عبدالعزيز، خلال حفل joy awards، لجائزة صناع الترفيه.

كريم عبد العزيز

جائزة غالية على قلبي

وأشار كريم عبدالعزيز إلى أن هذه الجائزة غالية بالنسبة له لأنها من مكان غالي.

وأضاف: «دي جايزة كل صناع الفيلم وكل زمايلي وبشكر هئية الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ وأشكر إم بي سي، وعقبال الدورة الـ100 joy awards».

وحصدت الفنانة نيللي كريم جائزة الممثلة المفضلة عن فئة السينما، عن فيلم «فوي فوي فوي»، وتنافس على الجائزة 4 ممثلات هن؛ إلهام علي وأمينة خليل وسعاد عبدالله ونيللي كريم، خلال حفل joy awards، لجائزة صناع الترفيه.

نيللي كريم

نيللي كريم: حاسه اني سافرت العالم

وقالت نيللي كريم «أنا مبسوطة إني موجودة هنا ومبسوطة بالجايزة، حاسة إني سافرت العالم باليوم ده بسبب إني شوفت ناس كتير من بلاد مختلفة، وعايزة أشكر كل الفنانين اللي بيساهموا في الفن والسلام، وشكرا للمستشار تركي آل الشيخ».

وقدم المستشار تركي آل الشيخ جائزة صناع الترفيه الفخرية، للمايسترو وليد فايد، خلال حفل joy awards، لجائزة صناع الترفيه.

وقال وليد فايد إنه سعيد بحصوله على الجنسية السعودية، كما وجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ على دعمه له، متمنيا أن يكون دائما عند حسن ظن الجمهور.

وقدم الفنان شيكو جائزة المؤثر المفضل لصناع المحتوى، شونق بونق، وتنافس على الجائزة ابو نوح وبندريتا وشونق بونق وعمر فاروق، خلال حفل joy awards، لجائزة صناع الترفيه.

كما قدم الفنان أكرم حسني جائزة المؤثرة المفضلة للفنانة بيبي عبدالمحسن، حيث تنافس على الجائزة 4 ممثلات، خلال حفل joy awards، لجائزة صناع الترفيه.



وقدمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جائزة شخصية العام للفنانة إيفا لانغوريا، خلال حفل joy awards، لجائزة صناع الترفيه.

بينما قدم الفنان أحمد السقا جائزة الممثلة في فئة المسلسلات للفنانة رهف محمد، حيث تنافس عليها 4 ممثلات هن؛ اللبنانية باميلا الكيك، كاريس بشار، هدى حسين، رهف محمد لتحصد جائزة صناع الترفيه في حفل joy awards.

كما حصد مصمم الأزياء إيلي صعب، جائزة صناع الترفيه الماسية، خلال حفل joy awards، لجائزة صناع الترفيه، وقدمها له المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية.



إيلي صعب

حصدت الفنانة السورية منى واصف، جائزة الإنجاز مدى الحياة، خلال حفل joy awards، لجائزة صناع الترفيه.

مني واصف

وقدم الفنان أنطوني جائزة الوجه الجديد والمفضل للفنان وليد قشران،، حيث تنافس عليها 4 ممثلين هم؛ أصايل محمد، جمال الصالح، في فؤاد، وليد قشران، ليحصد جائزة صناع الترفيه في حفل joy awards.

بينما قدم الفنان سلمان خان، جائزة الإنجاز مدى الحياة، للفنانة والمنتجة إسعاد يونس، خلال حفل joy awards، لجائزة صناع الترفيه.

إسعاد يونس

وقالت إسعاد يونس، «مش قادرة أصدق، ألف شكر مش قادرة أصدق نفسي، أنا جيت من مصر عشان أفرح بيكم وليكم، أشكركم جميعا بحبكم كلكم".

وقدم المستشار تركي آل الشيخ، جائزة الإنجاز مدى الحياة، للفنان الويلزي أنتوني هوبكنز، خلال حفل joy awards، لجائزة صناع الترفيه.

أنتوني هوبكنز

وحصد صناع مسلسل «تحت الوصاية»، جائزة صناع الترفيه الفخرية، التي قدمته منى زكي في موسم رمضان الماضي، ونال إشادات كبيرة من الجمهور والنقاد، في حفل joy awards.

أسرة تحت الوصاية

وقالت منى زكي: «أنا مش عارفة أقول إيه، بشكرك جدا معالي المستشار وبشكر كل فريق المسلسل، أنا متأثرة جدا بتكريم المسلسل وتكريم أستاذ عادل إمام، وبشكر أهم حد في حياتي حلمي، بحبك لولا وجودك في حياتي مكنتش هقدر أعمل حاجة».

وتنافس 4 فتيات على جائزة الرياضية المفضل، وهن؛ البندي الهوساوي وحصة العيسى وصبا توفيق وأنس جابر، حيث حصدت الجائزة الرياضية أنس جابر، خلال حفل joy awards، لجائزة صناع الترفيه.

وحصدت الفنانة عليا بهات، جائزة صناع الترفيه الفخرية، خلال حفل joy awards، لجائزة صناع الترفيه.

وتوجهت عليا بالشكر لهيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، والملك محمد بن سلمان.

حفل joy awards، يقام في دورته الرابعة لجوائز صناع الترفيه، بالعاصمة السعودية الرياض، وسط حضور عدد كبير من نجوم العالم.