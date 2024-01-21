مؤلفات راجح داوود على المسرح الكبير بدار الأوبرا.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد دار الأوبرا، لاقامة حفلًا لأوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج لمؤلفات الموسيقار راجح داوود، وذلك في الثامنة مساء اليوم، الأحد، على المسرح الكبير.

ومن المقرر أن يتضمن البرنامج مختارات من الهامات راجح داوود الموسيقية، والتى تم توظيف بعضها كموسيقى تصويرية لاعمال درامية منها : "لحظة موسيقية، تقاسيم، الرجل الثالث، شروق، مهرج السيرك، حوار، هوانم جاردن سيتي، ابتهال، ملهي صغير، عصافير النيل، نصر السماء، احلام غائبة، المحاربون، باسكاليا الكيت كات.

من هو راجح داوود؟

جدير بالذكر ان المؤلف الموسيقى راجح داوود، احد أهم واضعي الموسيقى التصويرية للأفلام في السينما المصرية، أستاذ بالمعهد العالى للموسيقى، حصل على بكالوريوس الكونسرفتوار في التأليف الموسيقى عام 1977ودبلوم الدراسات العليا وشهادة الفنون العليا من أكاديمية فيينا للموسيقى، اسس أروكسترا الهناجر للوتريات وتولى قيادتها في الفترة من 1994 إلى 1999.