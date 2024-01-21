رصدت عدسات الكاميرات لقطات من حفل جوي أورد 2024، حيث التقت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي يارا النملة بالفاشنيستا الكويتية بيبي عبدالمحسن.

وحضرت المؤثرتان الحفل الذي أقيم في مدينة الرياض مساء أمس.

ولافتت يارا النملة الأنظار بإطلالتها الأنيقة على السجادة البنفسجية في الحفل.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد لقاء عفوي بين يارا النملة وبيبي عبدالمحسن في حفل Joy Awards لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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