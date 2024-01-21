شاهد جورجينا تسلم نجوى كرم جائزة صنّاع الترفيه الفخرية في حفل Joy Awards

شهد حفل Joy Awards في الرياض، تكريم الفنانة نجوى كرم، بجائزة صنّاع الترفيه الفخرية، وذلك تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة بالنجاحات.

وسلمت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، الجائزة للفنانة نجوى كرم، في حفل حضره عدد كبير من مشاهير الوطن العربي والعالم.

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