محمد رجاء يعلق على إشادة المخرج هاني خليفة به: الحكاية بدأت 2003

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

علق الكاتب والسيناريست محمد رجاء عن إشادة المخرج هاني خليفة به، من خلال منشور كتبه الأخير عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

وأعاد رجاء نشر ما كتبه هاني، معلقا "الحكاية بدأت ليلة ٢٥ يونيو ٢٠٠٣ لما شفت فيلم سهر الليالي في أول يوم نزوله في سينما مترو وسط البلد وقلت أنا هاشتغل مع مخرج الفيلم ده".

وكان المخرج الكبير هاني خليفة، عبر عن سعادته بتكرار التعاون مع الكاتب والسيناريست محمد رجاء، من خلال فيلم رحلة 404، بطولة النجمة منى زكي والمقرر طرحه خلال أيام في دور العرض السينمائي.

ونشر هاني صورة رجاء عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، وعلق "اكتر مؤلف اشتغلت معاه، واكتر مؤلف اتخانقت معاه، واكتر مؤلف بيبهرني بموهبته وخياله وذوقه وتطوره وإخلاصه".

وتابع "يا رب الفيلم ينجح علشانك انت يا رجاء قبل أي حد لإن ده حلمك من قبل ما نتعرف على بعض من خلال القاهرة مكة اللي بقى رحلة 404، أشكرك على كل الدعم الفني في كل المراحل في الفيلم، تستاهل تقدير اكتر من كده بكتير يا صديقي".

"رحلة 404" تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، بطولة منى زكي، محمد فراج، شيرين رضا، خالد الصاوي، عارفة عبدالرسول، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي.

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