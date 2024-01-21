حفل "joy awards" إبداع الى أبعد الحدود..هذا ما ناله عادل إمام ونجوى كرم ورابح صقر وإيلي صعب وغيرهم

ميرنا وليد - بيروت - أبت المملكة العربية السعودية ان تحضّر حدثا فنيا عاديا، اذ اتخذت الإبهار والإبداع وفاجأت العالم بالصورة المشرقة الجميلة لها، فرؤية وذكاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان واضح جدا، وهو الحريص كل الحرص على المملكة وشعبها، كما ان رئيس هيئة الترفية في المملكة المستشار تركي آل الشيخ حصد نجاحا باهرا في حفل "joy awards" الذي تضمن كل المقومات الرائعة والمقاييس العالمية.



نعرض لكم في هذا المقال الشخصيات التي فازت في حفل "joy awards".

بداية مع جائزة "الإنجاز مدى الحياة"، استحقها كل من النجوم منى واصف، أنتوني هوبكنز، إسعاد يونس، علي المدفع، ورابح صقر".

على صعيد المسلسلات الدرامية:

الممثلة رهف محمد نالت جائزة "أفضل ممثلة"، عن دورها في "بروحهم في البيت".

مسلسل "كريستال" استحق ايضا جائزة "المسلسل المفضل".

وفاز الممثل السعودي وليد قش بجائزة "الوجه الجديد المفضل"، عن دوره في مسلسل "استوديو 23".

أما الممثل سعد عزيز حصد جائزة "الممثل المفضل"، عن دوره في مسلسل "سكّة سفر".

على صعيد السينما:

الممثل المصري عادل إمام‬ نال جائزة "زعيم الفن العربي".

الممثلة المصرية نيللي كريم حصدت جائزة "الممثلة المفضلة" لفئة السينما.

ايضا الفيلم السعودي "سطار" نال جائزة "الفيلم المفضل".

وفاز الممثل المصري كريم عبد العزيز بجائزة "الممثل المفضل".

على صعيد الغناء

استحق الفنان عايض جائزة "الفنان المفضل".

أغنية يا ليل ويا العين" للفنان السوري الشامي نالت جائزة "الأغنية المفضلة".

جائزة "الفنانة المفضلة" كان من نصيب الفنانة أصالة.

وجائزة "الوجه الجديد المفضل" من نصيب الفنان الكويتي طلال سام.

الجوائز فخرية:

فازت الفنانة اللبنانية نجوى كرم بجائزة "الإبداع الفخرية".

جائزة شخصية العام كانت من نصيب الممثلة الأميركية إيفا لانغوريا.

الممثلة المصرية منى زكي نالت جائزة "الترفيه الفخرية"، عن مسلسل "تحت الوصاية".

جائزة "الترفيه الماسية" استحقها مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب.

الفنان محمد المنصور حصد جائزة "صنّاع الترفيه الفخرية".

جائزة "الترفيه الفخرية" من نصيب الممثلة الهندية عليا بهات.

المايسترو السعودي وليد فايد نال جائزة "صناع الترفيه الفخرية".

الممثل الأميركي مارتن لورنس حصد ايضا جائزة "صنّاع الترفيه الفخرية".

وتضمن الحفل تكريما للمؤثرين ايضا نذكر:

المؤثر السعودي أحمد القحطاني الذي استحق جائزة "المؤثر المفضل".

وجائزة "المؤثرة المفضلة" من نصيب المؤثرة الكويتية بيبي العبد المحسن .

على صعيد الرياضة:

جائزة "الرياضي المفضل" فاز بها لاعب كمال الأجسام السعودي عبدالله الربيعة.

وجائزة "الرياضية المفضلة" فازت بها لاعبة التنس التونسية أُنْس جابر .