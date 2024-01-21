سعادة وبكاء.. كيف تأثر حضور joy awards بتكريم علي المدفع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وقوفا استقبل حضور حفل توزيع جوائز joy awards الذي أقيم مساء أمس السبت 20 يناير على مسرح بكر الشدي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، النجم السعودي علي المدفع.

وبين السعادة والبكاء والتصفيق، تأثر الحضور بصعود علي المدفع على المسرح، تقديرا لمشواره الفني ولإخلاصه له رغم مروره بأزمة صحية أفقدته البصر.

وحصل علي المدفع على جائزة الإنجاز مدى الحياة وسلمه التكريم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، وقال الأول في كلمته "شكرا لخادم الحرمين وولي العهد، الله يحفظهم ويخليهم لهذا البلد ولقيادته والله يعزهم ويعينهم على فعل الخير".

وتابع "افتخر إني سعودي والحمد لله إني ساهمت مع زملائي بالفن ووصلت لهذا المستوى".

وشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم العرب، وكذلك المصريين، بينهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة، ريم مصطفى، تيم حسن، عمرو يوسف، وآسر ياسين، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، وليد توفيق.

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