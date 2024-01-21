محمد صبحي يدافع عن محمد صلاح ويكشف تلقيه تهديدات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال استضافته في برنامج “خلاصة الكلام”، الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر عبر قناة النهار، انتقد الفنان محمد صبحي توجيه اللوم للاعب كرة القدم المصري العالمي محمد صلاح، بسبب كلامه عن القضية الفلسطينية خلال الفترة الماضية بطريقة يرى البعض أنها لم تكن قوية وشديدة اللهجة بما يكفي.

وقال صبحي: “إحنا سايبين الناس تتدبح في غزة والأطفال تتحرق والتدمير ده كله، وواحد قاعد يقول محمد صلاح اتكلم أو ما اتكلمش!”

وأضاف: “لو محمد صلاح ما اتكلمش هل ده أذى القضية الفلسطينية؟ لأ، ولو اتكلم هل أفاد القضية؟ أبدًا، لكنه الدلع المرئ!”.

وردًا على سؤال حول المقارنة بين موقف محمد صلاح وموقف الإعلامي باسم يوسف، وحواره مع الإعلامي بيرس مورجان حول الأزمة الفلسطينية، قال محمد صبحي: “باسم يوسف عمل دوره، وهنا أقول أنا فرحان بما عمله، لكن لا أطلب ألف باسم يوسف يكونوا موجودين، هو عنده ظروف تسمح له بالحركة ولغة”.

وكشف محمد صبحي عن تلقيه تهديدات من إدارة إحدى منصات التواصل الاجتماعي بإغلاق صفحته قائلاً: “عندي في الصفحة من 8 أكتوبر ليوم 20 نزلت 14 فيديو وسجلت فيها رأيي، وتلقيت تهديدات بإغلاق الصفحة، ومع ذلك في كل بوست ألاقي تعليق إنت فين من أحداث غزة”.

ووجه محمد صبحي رسالة لمن طالبوا بإغلاق المسارح تضامنا مع فلسطين قائلاً: “ما الفائدة من ذلك؟ بالعكس أنا أثناء عروض مسرحية “عيلة اتعمل لها بلوك” من يوم 7 ليوم 20 رفعت علم فلسطين على المسرح، لأن المسرحية أصلا تتكلم عن القضية فلسطين”.