بعدما صدق توقع انفصالها عن العوضي.. “الحب هيرجع يدق باب ياسمين عبد العزيز”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال استضافتها في برنامج “الحكاية”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC مصر، كشفت خبيرة التوقعات والأبراج ليلى عبد اللطيف عن توقع جديد للنجمة ياسمين عبد العزيز، بعد طلاقها من النجم أحمد العوضي في الأيام الماضية، وهو ما توقعته لها في وقت سابق.

وقالت ليلى: “توقعي للفنانة ياسمين عبد العزيز إني لا أراها تستمر في حياتها لوحدها، وأشوفها في زواج وماسكة طفل أو طفلة في إيدها عندها في البيت، كيف العلم عند الله”.

ورداً على سؤال هل ستعود إلى أحمد العوضي، قالت: “إحساسي بيقول إن الحب هيرجع يدق بابها، ياسمين عبد العزيز إنسانة حساسة متقدرش تعيش بدون عاطفة”.

يذكر أن خبر انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي تصدر تريند محرك البحث “غوغل”، منذ قيام ياسمين بالإعلان عنه من خلال رسالة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” قالت فيها: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير”. كما أكد أحمد العوضي خبر الطلاق، وقام بنشر نفس كلماتها عبر حسابه في موقع “فيسبوك”.

وكانت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف قد توقعت انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز قائلة: “الفنانة الغالية على قلوبنا ياسمين عبد العزيز أراها تقترب للأسف في 2024 أو 2025 من مرحلة الانفصال عن زوجها، الممثل أحمد العوضي، بشكل مفاجئ”، وذلك خلال لقائها مع الإعلامي نيشان في أحد البرامج التلفزيونية مؤخرًا.

وردت عليها ياسمين عبر حسابها بموقع “إنستغرام” قائلة: “ياساتر يارب. بلاش انتي يا ليلى”.

كما رد العوضي أيضاً عبر حساب ياسمين عبد العزيز، وكتب: “كذب المنجمون ولو صدقوا”، ليحدث بعدها الطلاق بأيام قليلة.