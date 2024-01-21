ميرنا وليد - بيروت - كان لافتاً الإحترام والتقدير الذي تكنّه الفنانة نانسي عجرم للفنانة اللبنانية نجوى كرم ومدى سعادتها بتسلم إبنة بلدها جائزة في حفل Joy Awards وعبّرت عن هذا التقدير حين وقفت وصفقت لحظة توجه نجوى كرم الى المسرح لتسلم جائزتها.
كلام نجوى كرم عن إهدائها الجائزة الى وطنها لبنان كان مؤثرا لا سيما حين إستشهدت بكلام للشاعر سعيد عقل عن الفرق بين الذكي الذي يصل ويحقق نجاحاً والعبقري الذي يوصل بلاده الى النجاح وحين تسلمت جائزتها قالت: "أهدي الجائزة لوطني الحبيب لبنان لأني غنيت كرمالو".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو - نانسي عجرم تقف وتصفّق لـ نجوى كرم في حفل Joy Awards لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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