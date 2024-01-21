من داخل فيلم الحريفة .. خالد الذهبي يطرح أولى أغانيه "كتفي في كتفه"

ياسر رشاد - القاهرة - طرح النجم الشاب خالد الذهبي "نجل الفنانة الكبيرة أصالة" أولى أغانيه "كتفي في كتفه" وهي الاغنية الثانية الدعائية لفيلم "الحريفة" الذي يحقق نجاحاً كبيراً في السينمات المصرية حالياً على مستوى الإيرادات، بجانب الإشادات الكبيرة التي يحوزها الفيلم سواء على المستوى النقدي أو من خلال آراء الجماهير، والكليب من استعراض أبطال فيلم الحريفة نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، سليم الترك، عبد الرحمن محمد وإخراج رؤوف السيد، تأليف اياد صالح وإنتاج طارق الجنايني.

الأغنية من كلمات وألحان خالد ذهبي وعبد الرحمن مجدي، ومن توزيع أحمد ضياء الهاشمي، وإخراج رؤوف السيد.

تدور أحداث الفيلم حول ماجد الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، بعد معاناة ينجح في التأقلم معهم وانضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ..ومعا يحلموا بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه ولكن سرعان ما يقع ماجد في حيرة أن يختار بين تحقيق حلم البطولة مع أصدقائه أو تحقيق حلمه الفردي.