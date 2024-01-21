لفتة إنسانية من صناع فيلم “عادل مش عادل” تجاه أهالي غزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في لفتة إنسانية قررت الشركة المنتجة لفيلم “عادل مش عادل” للفنان أحمد الفيشاوي، إلغاء العرض الخاص للفيلم والتبرع بجميع تكاليفه لصالح أهالي غزة.

وأعلن المسؤولون عن الشركة أنه سوف يتم الاكتفاء بإقامة مؤتمر صحافي فقط مساء يوم الاثنين بأحد الفنادق الكبري مع عدد من الصحافيين والإعلاميين للحديث عن الفيلم مع أبطال العمل.

وكانت الشركة قد طرحت الأفيش الدعائي للفيلم والذي ظهر فيه أحمد الفيشاوي، بشكل مختلف، وتفاعل الجمهور معه على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا لوجود اختلاف عن ما قدمه الفترة الأخيرة.

ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم “عادل مش عادل” التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعد أن حققا نجاحاً كبيراً في فيلمي “ريستا” و”45 يوم”.

فيلم “عادل مش عادل” من بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية “مخاصماك”، والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية وحصلت على أكثر من 130 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”، والفيلم قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوي خلال أحداث الفيلم شخصية محامي يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.